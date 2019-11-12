Политика

11:28 12.11.2019

Эрдоган предлагает странам ЕС пересмотреть отношение к Турции

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Эрдоган предлагает странам ЕС пересмотреть отношение к Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Евросоюза отказаться от давления на Анкару из-за буровых работ, ведущихся его страной близ Кипра, сообщает во вторник информационное агентство Anadolu.

"Не пытайтесь давить на Турцию, такое давление не повлияет на позицию Анкары", - заявил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер вновь пригрозил, что Анкара может открыть свои границы для беженцев в Европу. "Турция не похожа ни на одну страну, с которой вы контактируете. Анкара продолжает переговоры о вступлении в ЕС, но это не влияет на ее (внешнюю - ИФ) политику", - добавил Эрдоган.

Накануне Совет ЕС по иностранным делам определил рамочные условия по ограничительным мерам в ответ на несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье. В коммюнике Совета ЕС сообщалось, что санкции будут включать запрет поездок в ЕС для физических лиц и замораживание банковских активов физических и юридических лиц.

В документе объясняется, что санкции могут быть введены против физических или юридических лиц, ответственных за разведку и добычу углеводородов, которые не были санкционированы Кипром в пределах его территориальных вод, исключительной экономической зоны или континентального шельфа. Кроме того, ограничительные меры могут быть наложены на физических или юридических лиц, оказывающих финансовую, техническую или материальную поддержку буровым работам, а также на связанных с ними физических или юридических лиц.

Совет ЕС напомнил, что "данное решение является прямым продолжением выводов совета от 14 октября 2019 года, которые были одобрены Европейским советом 17-18 октября 2019 года, когда ЕС подтвердил полную солидарность с Кипром относительно уважения его суверенитета и суверенных прав в соответствии с международным правом и поручил (Европейской) комиссии и Европейской внешнеполитической службе представить предложения по основе для ограничительных мер".

Теги: #ес #турция #эрдоган
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