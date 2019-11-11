Политика

16:04 11.11.2019

Количество украинцев, положительно оценивающих ситуацию в стране, сократилось до 37,5% - Центр Разумкова

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Количество украинцев, положительно оценивающих ситуацию в стране, сократилось до 37,5% - Центр Разумкова

37,5% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Отмечается, что в октябре 2019 года положительно оценивали изменения в стране 45%, а в сентябре – 57% респондентов. Одновременно со снижением оптимистично настроенных украинцев росло количество тех, кто оценивает события в стране негативно – с 17% в сентябре до 29% в октябре. В ноябре количество негативно настроенных респондентов практически сравнялось с количеством оценивающих ситуацию положительно и достигло 35% респондентов.

В целом, оценивая, как изменилась ситуация в стране с начала 2019 года 48% респондентов заявили, что ничего не изменилось. Ухудшение ситуации отметили 26%, улучшение – 15%.

Оценивая изменения в отдельных сферах жизни страны, чаще всего респонденты заявляли, что ничего не изменилось. Положительную оценку чаще, чем негативную, давали таким сферам, как уровень свободы слова (20% отметили улучшение, 14% - ухудшение), уровень демократии (17% и 14% соответственно), обороноспособность страны (19% и 16% соответственно) и международный имидж Украины (25% и 22% соответственно).

Ухудшение ситуации чаще всего отмечали в таких сферах, как уровень цен и тарифов (50% респондентов отметили ухудшение, 5% - улучшение), здравоохранение (31% и 6,5% соответственно), социальная защита (28% и 7%), уровень благосостояния семьи (27% и 8% соответственно), оплата труда (24% и 5% соответственно), уверенность граждан в завтрашнем дне (соответственно 31% и 14%), уровень стабильности (соответственно 28% и 12%), экономическое положение страны (соответственно 23,5% и 9%), ситуация с преступностью (соответственно 22% и 7%), пенсионное обеспечение (соответственно 21% и 6%), образование (соответственно 19% и 6%), соблюдение законности государственными служащими (соответственно 17% и 13%) и положение русскоязычного населения (соответственно 11% и 7%).

Отмечается, что доля тех, кто уверен, что Украина способна преодолеть существующие трудности в ближайшие годы, сократилась и составила 29% по сравнению с 34% в октябре 2019 года и 41% в сентябре 2019 года. Доля тех, кто надеется на разрешение проблем в долгосрочной перспективе, составила 46% (по сравнению с 43,%% в октябре и 40% в сентябре). Дола тех, что уверен, что имеющиеся проблемы не удастся решить вообще, также выросла – с 6% в сентябре до 10% в октябре и 11,5% в последнем опросе.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова в период с 1 по 7 ноября 2019 года. В нем приняли участие 2015 совершеннолетних респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Выборка строилась как многоуровневая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #опрос #центр_разумкова
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