Политика

12:39 09.11.2019

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на стимулирование экономического роста и укрепления государства

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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на стимулирование экономического роста и укрепления государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

"В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышения уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрения европейских стандартов жизни, укрепления государства", - сообщает пресс-служба президента.

В частности, говорится в информации, до конца текущего года в экономической, финансовой и энергетической сферах Кабинет министров должен принять меры по разработке, внесению на рассмотрение Верховной Рады и сопровождению законопроектов по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг, функционирования внутреннего водного транспорта, управления отходами, противодействия незаконной добыче янтаря, погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июня 2019 года, либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового и либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде.

Кроме того, до конца года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также Кабмин до конца текущего года должен разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business) и завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке и создание независимого оператора газотранспортной системы Украины.

До 31 декабря 2019г правительство также должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение 5 объектов большой приватизации.

Кроме того, согласно указу, до конца года должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.

Правительство также должно обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.

Также Кабинет министров должен утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В этом году должно состояться внедрение первого этапа реализации проекта "Е-Малятко" и пересмотр границ госпитальных округов.

Кроме того, указ предусматривает введение до конца текущего года новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.

Планируется также повысить уровень государственной поддержки семей с детьми.

До конца 2019г должно быть разработано техническое задание электронной платформы "Е-ветеран".

Указ также предусматривает внедрение до конца текущего года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, соответствующую НАТО, разработку структуры плана обороны Украины.

До конца следующего года правительство должно определить принципы организации и проведения оборонного планирования, управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств - членов НАТО и Европейского Союза.

В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020г правительство должно воплощать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и обеспечивать постоянную международную поддержку курса Украинского государства на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы в 1 декабря 2019г должна представить на рассмотрение президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Как сообщает пресс-служба, подписывая указ, президент Украины также отметил приоритетность продолжения реформ финансового и банковского секторов, уменьшение доли неработающих кредитов в банковском секторе и внедрение лучших международных практик корпоративного управления в государственных банках.

"Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализации государственных банков через недобросовестных заемщиков", - сказал Зеленский.

Теги: #указ #зеленский #реформы
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