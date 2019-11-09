Политика

10:17 09.11.2019

Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

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Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власти страны, как ныне.

"На меня лично не влияет ни Ахметов ни Коломойский. Я уверен в том, что президент (Владимир Зеленский – ИФ) самостоятельный человек, и не управляется СМС ни с одной из сторон…. Я считаю, что многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента. Я уверен в том, что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда", - сказал он на Киевском международной экономическом форуме в субботу.

Премьер отметил, что все олигархи являются собственниками больших монополий и для того, чтобы с ними работать, необходимо иметь честный регулятор, сильный Антимонопольный комитет и справедливую приватизацию, над чем работает нынешнее правительство.

"Я уверен, что влияние олигархов и в медиа также будет постепенно уменьшаться, но за один день это сделать невозможно", - добавил Гончарук.

Также он подчеркнул важность судебной системы в этом вопросе.

"Я не считаю, что Коломойский куда-то возвращается, я не считаю, что влияние олигархов увеличивается, он уменьшается", - заявил он.

Теги: #олигархи #гончарук
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