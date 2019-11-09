Политика

10:17 09.11.2019

Центрэнерго в топ-приоритете правительства в плане "большой" приватизации

1 мин читать
Центрэнерго в топ-приоритете правительства в плане "большой" приватизации

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" находится в топ-приоритете Кабинета министров Украины относительно "большой" приватизации, сообщил премьер-министр Алексей Горчарук.

"Центрэнерго" у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок", - сказал Горчарук в ходе Киевского международного экономического форума в субботу.

Он подчеркнул, что в настоящее время Фонд государственного имущества готовит компанию к приватизации.

"Там (в ФГИ - ИФ) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", - подчеркнул Горчарук.

Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Цэнтрэнерго" в 2021 году.

Теги: #приватизация #гончарук #центрэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:17 09.11.2019
Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

15:15 08.11.2019
Гончарук считает важным перезапустить работу НАПК для успешной борьбы с коррупцией

Гончарук считает важным перезапустить работу НАПК для успешной борьбы с коррупцией

10:53 08.11.2019
Гончарук поставил новому главе Госгеонедр задачу в течение 2 месяцев навести порядок в ведомстве

Гончарук поставил новому главе Госгеонедр задачу в течение 2 месяцев навести порядок в ведомстве

00:06 08.11.2019
Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

18:33 05.11.2019
Зеленский поставил задачу до конца года начать подготовку к масштабной приватизации и разработать план для улучшения позиций Украины в Doing Business

Зеленский поставил задачу до конца года начать подготовку к масштабной приватизации и разработать план для улучшения позиций Украины в Doing Business

17:00 05.11.2019
Гончарук заявил, что необходимо выделять больше средств на науку, но пересмотреть систему ее финансирования

Гончарук заявил, что необходимо выделять больше средств на науку, но пересмотреть систему ее финансирования

13:10 05.11.2019
Гончарук опроверг информацию о якобы замораживании подготовки новой программы Украины с МВФ

Гончарук опроверг информацию о якобы замораживании подготовки новой программы Украины с МВФ

12:36 05.11.2019
Правительство Украины предусмотрело в проекте госбюджета-2020 субвенцию на социально-экономическое развитие

Правительство Украины предусмотрело в проекте госбюджета-2020 субвенцию на социально-экономическое развитие

12:29 05.11.2019
Проект госбюджета-2020 не предусматривает разделения МинВОТ и Минветеранов, но при принятии такого решения проблем с финансированием не будет

Проект госбюджета-2020 не предусматривает разделения МинВОТ и Минветеранов, но при принятии такого решения проблем с финансированием не будет

12:12 05.11.2019
Проект госбюджета-2020 ко второму чтению предусматривает 6 млрд грн от приватизации

Проект госбюджета-2020 ко второму чтению предусматривает 6 млрд грн от приватизации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине, который занимал Волкер – СМИ

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

В "Голосе" заявляют, что Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко надеется, что украинское руководство обеспечит привлечение РФ к международной ответственности

В Брюсселе прошли экспертные консультации по газу ЕС-Украина-РФ

Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине, который занимал Волкер – СМИ

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

Издание The New York Times исправило карту Украины без Крыма

Признание МС ООН своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ является мировым прецедентом, отмечает Климкин

Трамп заявил, что рассматривает возможность посетить Парад Победы в Москве в 2020 году

"Европейская солидарность" призвала спикера Рады Разумкова остановить наступление на свободу слова в Украине

Признание ПЦУ Александрийским патриархатом делает украинскую церковь сильнее – Порошенко

В "Оппоплатформе - За жизнь" называют проект госбюджета-2020 написанным "не для украинцев"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА