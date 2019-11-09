Центрэнерго в топ-приоритете правительства в плане "большой" приватизации

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" находится в топ-приоритете Кабинета министров Украины относительно "большой" приватизации, сообщил премьер-министр Алексей Горчарук.

"Центрэнерго" у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок", - сказал Горчарук в ходе Киевского международного экономического форума в субботу.

Он подчеркнул, что в настоящее время Фонд государственного имущества готовит компанию к приватизации.

"Там (в ФГИ - ИФ) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", - подчеркнул Горчарук.

Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Цэнтрэнерго" в 2021 году.