Зеленский и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию Стратегического совета и договорились активизировать переговоры по соглашению о ЗСТ Украина-Турция

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, во время которого стороны обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством глав государств.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский и Эрдоган отметили взаимный настрой на усиление сотрудничества на всех направлениях. Также была отмечена важность активизации переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.

Зеленский поприветствовал участие турецких компаний на выставке "Оружие и безопасность-2019", а также подчеркнул важность украино-турецкого сотрудничества в оборонной сфере.

Эрдоган, в свою очередь, напомнил о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поприветствовал совершенные шаги касательно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.