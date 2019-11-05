Политика

12:29 05.11.2019

Проект госбюджета-2020 не предусматривает разделения МинВОТ и Минветеранов, но при принятии такого решения проблем с финансированием не будет

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Проект госбюджета-2020 не предусматривает разделения МинВОТ и Минветеранов, но при принятии такого решения проблем с финансированием не будет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что подготовленный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает разделения Министерства в делах ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства – Министерство временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерство ветеранов.

В то же время, во время презентации проекта госбюджета-2020 во вторник в Киеве премьер отметил, что случае принятия такого решения проблем с финансированием не будет.

"Бюджет этого не может предусматривать, так как такое решение еще не принято, но если оно будет принято, то проблем с тем, чтобы профинансировать новосозданное министерство не будет", - сказал Гончарук в ходе презентации.

Теги: #минвот #гончарук #госбюджет #минветеранов
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