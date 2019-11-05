Политика

11:50 05.11.2019

В "Слуге народа" подтвердили информацию о встрече в 16.00 по законопроектам о референдуме

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В "Слуге народа" подтвердили информацию о встрече в 16.00 по законопроектам о референдуме

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин опроверг информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирает срочное совещание по подготовке закона о народовластии.

Как заявил депутат в эфире телеканала "Наш", встреча, посвященная подготовке законодательных инициатив о порядке проведения референдумов в Украине, действительно назначена на 16:00 в Верховной Раде.

Безгин подтвердил время и место собрания, однако подчеркнул, что ни о каком срочном совещании, созванном президентом, речи не идет.

"Действительно, наработки в этом направлении происходят, но это никакое не срочное совещание, которое собирает президент. Действительно, будет рабочая встреча с экспертной средой, с представителями депутатского корпуса, с представителями ответственных министерств. Это будет не первая встреча по работе в данном направлении, и конечно, да, она будет касаться темы народовластия. То есть, мы предполагаем, что это будет проект с четырех-пяти законопроектов", - объяснил нардеп.

Безгин уточнил, что на встрече будет присутствовать глава фракции "Слуга народа" Руслан Стефанчук, а также члены комитетов по вопросам организации государственной власти и цифровой трансформации, представители правительства, эксперты и общественные активисты.

Теги: #референдум #зеленский #слуга_народа
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