Политика

10:02 05.11.2019

Глава МИД Эстонии предложил использовать членство в Совбезе ООН для привлечения внимания мира к важнейшим для Украины вопросам

2 мин читать
Глава МИД Эстонии предложил использовать членство в Совбезе ООН для привлечения внимания мира к важнейшим для Украины вопросам

Эстония со следующего года будет непостоянным членом Совета безопасности ООН и предлагает Украине использовать эту возможность для привлечения внимания мирового сообщества к важнейшим для нашего государства вопросам, заявил министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Рейнсалу на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Как сообщается на официальном сайте СНБО во вторник, Рейнсалу подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии на международной арене, заверил в неизменности поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, подчеркнул необходимость сохранения санкционного давления на государство-агрессора, и выразил готовность расширять сотрудничество между государствами.

Данилов выразил эстонской стороне благодарность за поддержку усилий Украины в реформировании отечественного сектора безопасности и обороны, а также за лечение и медицинскую реабилитацию украинских военнослужащих, пострадавших в результате российской агрессии на востоке страны.

"Наша позиция относительно путей урегулирования конфликта на Донбассе остается неизменной - нужно выполнять оборонные положения минских договоренностей: прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и обеспечение постоянного мониторинга СММ ОБСЕ… Украина выполнила все необходимые предпосылки для проведения встречи Нормандской четверки на высшем уровне, теперь ждем соответствующие шаги со стороны России", - отметил секретарь СНБО.

Во время встречи Данилов и Рейнсалу высказались за дальнейшее углубление двустороннего военного сотрудничества, в частности, в сфере кибербезопасности, где Эстония имеет передовой опыт. Стороны также обсудили актуальные вызовы в области энергетической безопасности и договорились о сотрудничестве по конкретным вопросам в двух указанных сферах.

Теги: #эстония #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:41 04.11.2019
Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

16:35 04.11.2019
"Шахтер" совместно с ООН реализует проект для девочек интеллектуальной инвалидностью

"Шахтер" совместно с ООН реализует проект для девочек интеллектуальной инвалидностью

16:27 04.11.2019
Гончарук призвал главу МИД Эстонии усилить противодействие "Северному потоку-2"

Гончарук призвал главу МИД Эстонии усилить противодействие "Северному потоку-2"

10:49 03.11.2019
За пять лет войны на Донбассе погибло боле 3,3 тыс., ранены до 9 тыс. – ООН

За пять лет войны на Донбассе погибло боле 3,3 тыс., ранены до 9 тыс. – ООН

08:00 02.11.2019
4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Киев на переговоры с Пристайко

4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Киев на переговоры с Пристайко

05:49 31.10.2019
В Эстонию на учения НАТО прибывает колонна тяжелой боевой техники из Великобритании

В Эстонию на учения НАТО прибывает колонна тяжелой боевой техники из Великобритании

16:12 30.10.2019
Пострадавшие от конфликта на Донбассе должны получить репарации, заявляют в ООН

Пострадавшие от конфликта на Донбассе должны получить репарации, заявляют в ООН

23:58 29.10.2019
Прокуратура Эстонии заподозрила филиал шведского банка Swedbank в отмывании денег - газета

Прокуратура Эстонии заподозрила филиал шведского банка Swedbank в отмывании денег - газета

07:58 25.10.2019
Западные страны призвали Турцию защищать гражданское население на северо-востоке Сирии

Западные страны призвали Турцию защищать гражданское население на северо-востоке Сирии

02:14 25.10.2019
Военная операция Турции усугубила гуманитарную ситуацию в Сирии - ООН

Военная операция Турции усугубила гуманитарную ситуацию в Сирии - ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В посольстве США приветствуют разведение сил в Золотом и призывают РФ вывести свои силы с востока Украины

Канада назначила нового посла в Украине после отставки Ващука

ЕС приветствовал присоединение Албании, Черногории, Норвегии и Украины к продлению санкций против РФ

Депутат от "Батькивщины" предлагает отменить принятый Радой закон об анбандлинге

Зеленский сменил главу Черкасской ОГА – указы

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания продлит на три года обучающую миссию для украинских военных

Денисова сообщает об ухудшении здоровья граждан Украины, удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"

В посольстве США приветствуют разведение сил в Золотом и призывают РФ вывести свои силы с востока Украины

Депутаты предлагают ужесточить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными

Канада назначила нового посла в Украине после отставки Ващука

Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

ЕС приветствовал присоединение Албании, Черногории, Норвегии и Украины к продлению санкций против РФ

Депутат от "Батькивщины" предлагает отменить принятый Радой закон об анбандлинге

ЦИК будет вести видеотрансляцию своих заседаний

Зеленский сменил главу Черкасской ОГА – указы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА