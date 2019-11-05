Глава МИД Эстонии предложил использовать членство в Совбезе ООН для привлечения внимания мира к важнейшим для Украины вопросам

Эстония со следующего года будет непостоянным членом Совета безопасности ООН и предлагает Украине использовать эту возможность для привлечения внимания мирового сообщества к важнейшим для нашего государства вопросам, заявил министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Рейнсалу на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Как сообщается на официальном сайте СНБО во вторник, Рейнсалу подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии на международной арене, заверил в неизменности поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, подчеркнул необходимость сохранения санкционного давления на государство-агрессора, и выразил готовность расширять сотрудничество между государствами.

Данилов выразил эстонской стороне благодарность за поддержку усилий Украины в реформировании отечественного сектора безопасности и обороны, а также за лечение и медицинскую реабилитацию украинских военнослужащих, пострадавших в результате российской агрессии на востоке страны.

"Наша позиция относительно путей урегулирования конфликта на Донбассе остается неизменной - нужно выполнять оборонные положения минских договоренностей: прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и обеспечение постоянного мониторинга СММ ОБСЕ… Украина выполнила все необходимые предпосылки для проведения встречи Нормандской четверки на высшем уровне, теперь ждем соответствующие шаги со стороны России", - отметил секретарь СНБО.

Во время встречи Данилов и Рейнсалу высказались за дальнейшее углубление двустороннего военного сотрудничества, в частности, в сфере кибербезопасности, где Эстония имеет передовой опыт. Стороны также обсудили актуальные вызовы в области энергетической безопасности и договорились о сотрудничестве по конкретным вопросам в двух указанных сферах.