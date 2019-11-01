Политика

09:56 01.11.2019

Пристайко: Сейчас подготовка к освобождению удерживаемых лиц включает подбор кандидатов на обмен

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Пристайко: Сейчас подготовка к освобождению удерживаемых лиц включает подбор кандидатов на обмен

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в настоящее время в рамках подготовки к освобождению удерживаемых лиц осуществляется подбор кандидатов, он не увязывает этот процесс с Нормандским саммитом.

"Сейчас мы готовимся к еще более масштабному обмену. (...) Это не период ожидания, это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременно возможность освобождения", - рассказал глава МИД в интервью "Телевизионной службе новостей" (ТСН).

Отвечая на вопрос о том, состоится ли обмен до или после Нормандского саммита, Пристайко сказал: "Мне бы хотелось, чтобы он состоялся максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к Нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никак".

Министр также отметил, что процесс разведения сил и средств на обусловленных участках займет, по его мнению, "пару недель". "Хотелось бы верить, что … уже в ноябре состоится встреча на уровне лидеров четырех стран".

В начале октября глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ в ближайшее время.

12 октября он сказал, что этот обмен будет включать три группы людей.

Теги: #обмен #пристайко
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