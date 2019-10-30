СММ ОБСЕ продолжит наблюдать за разведением сил в Золотом с помощью патрулей и дронов - замглавы миссии

Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон посетил участок разведения сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.

"СММ приветствует решение произвести разведение средств в Золотом. Разведение сейчас проходит. И миссия будет продолжать наблюдать за процессом, используя патрулирование и дроны", - сообщил Этерингтон журналистам на участке разведения в Золотом в среду.

Контактная группа по Украине на заседании 1 октября в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Разведение должно происходить на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

Разведение сил сторонами конфликта на Донбассе - одно из условий проведения саммита "Нормандской четверки".

Договориться о разведении удалось лишь на встрече контактной группы 29 октября, когда он и начался. Также стороны договорились развести силы в населенном пункте Петровское. Однако дата разведения не оглашается.