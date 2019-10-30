Нардеп Ярослав Дубневич не против снятия с него неприкосновенности и не собирается скрываться

Народный депутат Украины IX созыва Ярослав Дубневич (депутатская группа "За будущее") заявляет, что не против снятия с него неприкосновенности, готов доказывать свою невиновность, так как считает свое преследование политическим.

Перед заседанием регламентного комитета Верховной Рады в среду Дубневич сказал журналистам, что проверки Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) не установили нарушений в его декларациях.

"Я готов отвечать... Что касается слухов, что Дубневич сбежит - я сейчас на комитете, завтра буду в Верховной Раде, я такого подарка Сытнику (директор НАБУ Артем Сытник - ИФ) и другим не дам, я готов в суде доказывать (свою невиновность - ИФ)", - отметил он.

Депутат добавил: "Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность".

Что касается двух других представлений, то, по его словам, это должны решить депутаты. "Я не вижу причин... никуда не сбегаю и не собираюсь", - заверил он.

Нардеп считает преследование следствием своей неподдержки в голосовании ряда законопроектов и "формулы Штайнмайера".

Как сообщалось, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Ярослава Дубневича.

Национальное антикоррупционное бюро Украины собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Так, следствие собрало достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом VIII созыва и находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии "Укрзализныцы", его потребностей при проведении госзакупок, "а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления".