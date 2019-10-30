Политика

13:31 30.10.2019

Тимошенко и Бойко поддержали протестующих против рынка земли

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Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержали представителей Всеукраинского аграрного совета, Ассоциации животноводов Украины и партии "Всеукраинское объединение "Свобода", которые собрались на акцию протеста против создания рынка сельскохозяйственных земель в среду под зданием Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Бойко вышел к протестующим и со сцены заявил, что его фракция поддерживает аграриев и не позволит продать украинскую землю иностранцам. Также сопредседатель "Оппозиционной платформы – "За жизнь" отметил, что обществу нужно показать свою позицию касательно рынка земли, невзирая на политические предпочтения.

Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко с трибуны парламента также поддержала требования протестующих о недопущении создания рынка земли и продажи украинской земли иностранцам. "Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что тысячи аграриев сейчас стоят под Верховной Радой. Они хотят сегодня прийти на аграрный комитет и они обращаются, стоя тут под стенами, к вам. Выйдите к ним, послушайте их, потому что решается судьба Украины", - заявила лидер "Батькивщины".

По ее словам, откатить любые изменения можно, но только не продажу украинской земли крупным корпорациям. Тимошенко считает, что "парламент не может превратиться в технический орган, где люди будут нажимать на кнопки, не слыша простых людей".

На митинге лидер "Батькивщины" заявила, что их фракция обратится в Конституционный суд Украины с требованием толкования тех статей Основного закона, которые гласят, что земля Украины принадлежит народу.

"Если в Конституции это прописано, какое право имеет власть без согласия народа выставлять землю на распродажу. Если вы это задумали, спросите тогда у людей", - цитирует политика пресс-служба партии. При этом она подчеркнула, что ключевое требование "Батькивщины" - сначала провести референдум по земельному вопросу, затем принимать соответствующий закон.

Тимошенко и ее команда предложили план, который сделает невозможным распродажу земли вопреки интересам тех, кто на ней работает: нужно напрямую обращаться к президенту, проводить персональные встречи с депутатами аграрного комитета и от "Слуги народа", избранными по округам.

Теги: #бойко #тимошенко #рынок_земли
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