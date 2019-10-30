Политика

11:57 30.10.2019

Зеленский заявляет о приоритетности информационной и гуманитарной политики в отношении Донбасса и Крыма

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Зеленский заявляет о приоритетности информационной и гуманитарной политики в отношении Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает приоритетность информационной и гуманитарной политики по отношению к Донбассу и Крыму.

"Что государство должно сделать уже сейчас… Кроме дипломатии, нашим приоритетом является информационная и гуманитарная политика в отношении Донбасса и Крыма", - сказал Зеленский, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

По словам президента, любые позитивные изменения в стране не будут иметь значения, если украинцы об этом не будут проинформированы.

Глава государства подчеркнул, что действенная гуманитарная политика – это задача, прежде всего, государства, в то время, как информационная политика "является нашим совместным вызовом и нашей совместной ответственностью – власти, СМИ и каждого пользователя социальных сетей".

"Сегодня Крым вообще отсутствует в крупных масс-медиа, он исчез с информационной повестки СМИ. А упоминание о людях на подконтрольных территориях Донбасса так или иначе связаны только с войной, что ставит на этом негативное клеймо", - отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что "наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемых "ДНР"/"ЛНР", всех без исключения называют "сепарами". "А в официальной риторике уже нормой стало говорить "жители" ("мешканці" в оригинале речи президента на украинском языке - ИФ), жители временно оккупированных территорий. И всё меньше упоминая "жители Крыма и Донбасса", все меньше и меньше говорим "граждане Украины", - отметил он.

Президент подчеркнул, что "ни мы, ни они" не должны забывать о том, что на оккупированных территориях живут граждане Украины.

"Сегодня наше информационное поле "заминировано". Кроме фейков и манипуляций встречается гнев, агрессия, риторика, иногда преисполненная ненависти", - считает он.

Зеленский убежден, что украинскому обществу необходимо "глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно, рассудительно, без лишних эмоций и лозунгов".

Теги: #крым #зеленский #донбасс #гумпомощь
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