Политика

12:36 29.10.2019

Зеленский подписал закон о материальной ответственности военных

2 мин читать
Зеленский подписал закон о материальной ответственности военных

 Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1225, который определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих и полицейских, виновных в нанесении ущерба военному и другому имуществу во время исполнения служебных обязанностей.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, во вторник, 29 октября, президент вернул в парламент данный закон со своей подписью.

3 октября за закон о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц проголосовали 276 народных депутатов.

Закон распространяется на военнослужащих во время исполнения обязанностей, военнообязанных и резервистов во время сборов, лиц рядового и начальнического состава правоохранительных органов специального назначения, Государственной службы специальной связи, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, Государственного бюро расследований.

Основанием для привлечения к материальной ответственности является ущерб, нанесенный неправомерным решением, невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязанностей.

Условия привлечения к материальной ответственности – наличие ущерба, противоправное поведение лица в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязательств, причинная связь между противоправным поведением лица и нанесенным ущербом, вина должностного лица в нанесении ущерба.

Привлечение к материальной ответственности не будет освобождать от дисциплинарной, административной или уголовной.

Служебное лицо может быть привлечено к материальной ответственности в течение 3 лет с момента выявления нанесенного ущерба.

Нарушитель будет нести ответственность за ущерб в размере нанесённого вреда по неосторожности, но не более 15 прожиточных минимумов. Командир, который нарушил порядок учета, хранения, использования имущества либо не предпринял меры, что предотвратить хищение, пору имущества, также будет нести ответственность не более 15 прожиточных минимумов.

Законом предусмотрена ограниченная, полная и повышенная материальная ответственность. В документе перечислены случаи, в которых служебное лицо несет полную материальную ответственности в полном объеме нанесенного ущерба по ее вине.

В проекте закона прописан порядок установления размера нанесенного ущерба, проведения соответствующего расследования и порядок взыскания.

Переходными положениями предусмотрено, что утратит силу постановление Верховной Рады от 1995 года "Об утверждении положения о материальной ответственности военнослужащих за ущерб, нанесенный государству".

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Теги: #военные #зеленский #ответственность #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 29.10.2019
Зеленский назвал среди ближайших планов приватизацию десятков инвестиционно привлекательных объектов

Зеленский назвал среди ближайших планов приватизацию десятков инвестиционно привлекательных объектов

12:59 29.10.2019
Президент Украины обещает налоговую реформу с 2021 года

Президент Украины обещает налоговую реформу с 2021 года

12:35 29.10.2019
Зеленский: верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца

Зеленский: верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца

12:29 29.10.2019
Зеленский пообещал персональную защиту каждому инвестору

Зеленский пообещал персональную защиту каждому инвестору

12:26 29.10.2019
Зеленский: Никто не собирается возвращать "проблемные" банки, в том числе Приватбанк, их бывшим собственникам

Зеленский: Никто не собирается возвращать "проблемные" банки, в том числе Приватбанк, их бывшим собственникам

11:56 29.10.2019
Зеленский готов к встрече с Путиным – глава МИД Украины

Зеленский готов к встрече с Путиным – глава МИД Украины

11:13 29.10.2019
Зеленский уволил двух членов НКРЭКУ и назначил четверых временных – указы

Зеленский уволил двух членов НКРЭКУ и назначил четверых временных – указы

10:56 29.10.2019
Зеленский рекомендовал Богдану не присутствовать на его встрече с Трампом

Зеленский рекомендовал Богдану не присутствовать на его встрече с Трампом

10:47 29.10.2019
Богдан о намерении Джулиани встретиться с Зеленским: было принято решение не встречаться с лицами, которые не имеют официальный статус

Богдан о намерении Джулиани встретиться с Зеленским: было принято решение не встречаться с лицами, которые не имеют официальный статус

06:45 29.10.2019
Эксперт Белого дома по Украине сообщит Конгрессу США, что заявлял начальству об опасениях после звонка Трампа Зеленскому

Эксперт Белого дома по Украине сообщит Конгрессу США, что заявлял начальству об опасениях после звонка Трампа Зеленскому

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков: Вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с Россией

Зеленский готов к встрече с Путиным – глава МИД Украины

Зеленский рекомендовал Богдану не присутствовать на его встрече с Трампом

Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком

Украина и ЕК подчеркивают: новый контракт по транзиту российского газа через ГТС Украины должен быть долгосрочным и на значительный объем - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко вновь заявил о необходимости обращения к НАТО с заявлением по ПДЧ

Аваков: Вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с Россией

Обращение к Конгрессу США относительно полка "Азов" уже подписали 30 нардепов - Яременко

Рада намерена дать статус УБД добровольцам

Представители властей Украины по собственной инициативе не намерены свидетельствовать в Конгрессе США в деле об импичменте Трампа – Пристайко

Богдан: пока что нет связи между "формулой Штайнмайера" и ее реализацией с обменом пленными

Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком

"Батькивщина" намерена требовать в КС отмены законов о продаже стратегических предприятий и сельскохозяйственной земли

Палата представителей США в четверг рассмотрит резолюцию, нацеленную на продвижение процесса импичмента Трампа

Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА