Политика

21:48 25.10.2019

У защиты Порошенко есть гипотеза, что ей противостоит Офис президента

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У защиты Порошенко есть гипотеза, что ей противостоит Офис президента

"Рабочая гипотеза" защиты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в судах заключается в том, что настоящим заявителем якобы является Офис президента Владимира Зеленского, а не отдельные лица.

"Мы вынуждены исходить из того (как рабочая гипотеза), что нам противостоят не отдельно взятые заявители, не отдельно взятая правоохранительная структура (пусть даже и очень большая) - нам противостоит в целом Администрация", - рассказал радио "НВ" адвокат Порошенко Илья Новиков.

Эти предположения, по словам адвоката, строятся на информации шеф-редактора издания "Левый берег" Сони Кошкиной о якобы совещании у Зеленского, на которой "обсуждалась целесообразность, как можно быстрее сажать тех, чья посадка понравится народа". Юрист добавил, что "по мнению президента Зеленского вроде бы таким человеком является Порошенко".

"Мне не впервой защищать человека, у которого в общественном мнении страны очень большая и очень сплоченная группа недоброжелателей. У меня такое было в России, как правило, когда я защищал какого украинца, на которого показывают пальцем и говорят "вот это террорист" или "это убийца", или "этот шпион", - сказал Новиков.

 

Теги: #порошенко #офис_президента #защита
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