Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, заверяет Чумак

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак заверяет, что расследование "майдановских" дел прекращено не будет, а увольнение Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры он назвал законным.

"Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, будут назначены люди, руководителем будет прокурор из той же рабочей группы, потому что речь не об одном Горбатюке, а о 43 людях, которые работают над расследованием этих преступлений", - сказал Чумак в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что расследование преступлений преступной организации Виктора Януковича не в едином кейсе не приведет к остановке процесса, замгенпрокурора сказал: "А как это вообще может привести к остановке расследования? Во-первых, есть ситуация, которая не зависит от нас, от нового руководства Генпрокуратуры: о лишении прокуратуры досудебного следствия знали и мы, и Горбатюк, еще два года назад. 19 ноября мы бы уволили Горбатюка в любом случае. Мы бы просто-напросто ликвидировали это управление (с 20 ноября, согласно законодательству, органы прокуратуры лишаются функции досудебного расследования – ИФ)".

"Горбатюку предлагалось все, что угодно, но у Сергея Викторовича позиция "Я никуда не пойду, потому что считаю, что это все неправильно" – вот и вся история. Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться, и я вам официально это говорю", - заверил он.

"Увольнения законны (увольнение Горбатюка и следователей Управления спецрасследований Генпрокуратуры – ИФ)… Если Горбатюк с этим не соглашается, никто не запрещает ему идти в суд. Все несогласные с тем, что происходит, идут в суд, и пока нет решения суда, это будет только субъективное мнение Горбатюка или кого-либо другого", - сказал Чумак, комментируя заявления Горбатюка относительно незаконности его увольнения с должности.

То есть, по словам замгенпрокурора, единый правовой способ решения этого спора – в судебном порядке.

При этом Чумак отметил, что как замгенпрокурора, который курировал подразделение Горбатюка, он общался с ним и неоднократно просил его пройти переаттестацию.

"Ежедневно мы с ним разговаривали, и я ему говорил, что он должен пройти эту аттестацию", - сказал Чумак.