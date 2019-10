Украина поднялась в рейтинге Doing Business за 5 лет на 48 позиций, отметил Порошенко и пожелал преемникам превзойти этот результат

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко отмечает, что Украина поднялась на 48 позиций в рейтинге Doing Business-2020 из 190 стран за пять минувших лет, и пожелал действующей власти превзойти достигнутый результат.

"Сбор данных для рейтинга Doing Business завершается концом апреля. Символично. Благодарен нашей команде за достойный результат. За 5 лет в этом рейтинге мы поднялись на 48 позиций", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Искренне желаю нашим преемникам сделать лучше", - добавил политик.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина заняла 64 место в рейтинге Doing Business-2020, поднявшись за год сразу на семь пунктов. Как сообщается на правительственном портале со ссылкой на данные отчета Всемирного банка, в текущем году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который заключается Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевым индикаторам, которые используются для анализа экономических результатов, выявления успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.