Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business, убежден Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что через 3-4 года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business, и в страну должна стоять очередь из инвесторов.

"Мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business. Наша команда приложит к этому максимум усилий", - сказал он, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.