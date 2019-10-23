Политика

11:54 23.10.2019

Зеленский обсудил реформы и привлечение инвестиций в Украину с руководством парламента Японии

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Зеленский обсудил реформы и привлечение инвестиций в Украину с руководством парламента Японии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Токио с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) Тадамори Осима и председателем Палаты советников (верхняя палата парламента) Акико Санто.

Как сообщила в среду пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский поблагодарил руководство японского парламента за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также выразил уверенность в эффективности работы новосозданной депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Японией.

"Верю, что деятельность группы выведет межпарламентский диалог между нашими государствами на качественно новый уровень", - отметил президент.

Согласно информации, стороны обсудили реформы и привлечение инвестиций в Украину.

Председатель Палаты советников Акико Санто подчеркнула, что в Украине зарегистрировано более 40 японских частных компаний, и японские бизнесмены отмечают большой потенциал Украины. Глава Украинского государства выразил надежду, что количество японских компаний, зарегистрированных в Украине, будет расти.

Зеленский также поздравил Санто с недавним избранием на должность председателя Палаты советников.

"Со своей стороны спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима подчеркнул, что знает об Украине, в частности благодаря выступлениям ее спортсменов. Он выразил надежду увидеть их на Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Японии", - говорится в сообщении.

Зеленский при этом призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне этих соревнований.

Теги: #япония #инвестиции #зеленский #реформы
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