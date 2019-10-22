Политика

21:10 22.10.2019

Сенат США ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

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Сенат США ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Сенат США подавляющим большинством ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщают во вторник американские СМИ.

В поддержку ратификации выступил 91 американский сенатор, из них 51 республиканец и 39 демократов. Двое республиканцев высказались против нее.

Прежде протокол ратифицировали 24 страны НАТО из 29.

В прошлом году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг летом 2019 года выражал надежду, что Северная Македония станет членом альянса к декабрю этого года. На начало декабря в Лондоне запланирован саммит НАТО.

Теги: #ратификация #сша #северная_македония #нато
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