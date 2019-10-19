Политика

18:08 19.10.2019

Правительство Британии откладывает голосование по обновленному соглашению с ЕС по Brexit до понедельника

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Правительство Британии откладывает голосование по обновленному соглашению с ЕС по Brexit до понедельника

Лидер Палаты общин британского парламента Джейкоб Рис-Могг объявил в субботу о том, что правительство страны откладывает до понедельника голосование по соглашению с Брюсселем о выходе из ЕС, согласованному премьером Борисом Джонсоном.

Несмотря на решение депутатов Палаты общин потребовать от премьер-министра Джонсона направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit, глава британского правительства настаивает на том, чтобы страна все-таки покинула ЕС 31 октября.

"Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня сделать это", - сказал он ранее в Палате общин.

Джонсон добавил, что в течение следующей недели правительство представит проект законодательства, необходимого для выхода из ЕС.

"За" то, чтобы обратиться в ЕС за отсрочкой Brexit высказались 322 депутата Палаты общин, "против" - 306.

"Я буду делать все, что могу, чтобы Brexit состоялся 31 октября", - отреагировал на результаты голосования Джонсон.

Теги: #великобритания #ес #brexit #борис_джонсон
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