Зеленский считает, что культура, наука и спорт могут способствовать не только популяризации Украины, но и ее объединению

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что деятели украинской культуры, науки и спорта своими достижениями могут способствовать не только популяризации Украины в мире, но и единению всех украинцев, независимо от места их проживания.

Как сообщает в пятницу вечером пресс-служба главы Украинского государства, такое мнение он выразил во время встречи с представителями упомянутых отраслей, состоявшейся в Офисе президента. Глава государства призвал их совместно работать для этой цели. Во встрече приняли участие, в частности, деятели театрального и художественного искусства, представители спорта, книгоиздания, кино и шоу-бизнеса, а также нардепы, которые работают в профильных комитетах Верховной Рады, и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Для нас очень важно, чтобы мы с вами были единой командой. Если мы поймем, что плывем в одной лодке и хотим плыть вперед, а не назад, то, я думаю, мы многое сможем", - сказал Зеленский, открывая встречу.

Президент отметил, что поддержка украинской культуры является составной информационной политики, направленной на ментальное единение и возвращение украинцев, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях.

"Самое главное - одна большая идея: не с помощью оружия, а путем дипломатии победить в этой войне. И именно здесь, в этой битве, в дипломатии, и есть большая задача всех деятелей культуры", - подчеркнул он, отметив, что представителям культуры люди верят больше, чем политикам.

Он отметил, что готов к диалогу с присутствующими по проблемным вопросам в их глазах для поиска путей их решения, развития культурной сферы и достижения цели с единение общества.

"Есть проблемы в театре, спорте, науке. Но мы хотим говорить об этих проблемах, хотим помочь. Вы озвучиваете - а мы находим менеджмент, который готов решать эти проблемы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что будет делать все для достижения этой цели и установления мира в Украине. "Мы живем в Украине и будем делать все для того, чтобы вернуть территории, вернуть людей, прежде всего ментально", - сказал он.

Глава государства отметил, что также нужно формировать проукраинскую ментальность у тех, кто живет на подконтрольных Украине территориях.

"Есть разные люди в Украине, и наша миссия - чтобы мы жили в одном пространстве, независимо от языка, национальности, религии", - сказал Зеленский.

"И это возможно сделать только с вами, потому что культура, наука, спорт - это всегда очень большие победы, которые люди испытывают независимо от того, где живут - даже те люди, которые по каким-то причинам не смогли выехать из оккупированных территорий", - добавил он.

Зеленский также высказался за то, чтобы отечественная культура, в частности кинопроизводство, была направлена на формирование имиджа Украины как демократической, свободной, положительной страны. "Это должно быть и в песнях, и в театре, и в кино, и в спорте. Это настроение в целом мы хотим передать", - сказал он.

Президент напомнил о подготовке проектов - "магнитов" в разных регионах Украины. "Часть из них будет представлена на инвестиционном форуме в Мариуполе, который мы проведем в конце октября. В каждом городе, области мы строим некий "магнит" для туризма, фанатов спорта, бизнеса. ИТ-кластеры, крупные современные музеи - много интересных проектов по всей стране", - отметил Зеленский.

Со своей стороны министр культуры, молодежи и спорта Украины согласился, что во многих областях, которыми занимается министерство, есть проблемы, но ведомство имеет цель изменить подходы, в частности к их финансированию.

"У нас много людей пришло из бизнеса, и мы увидели то, что большое количество средств расходуется неэффективно. И наша задача сейчас - повысить эффективность, увеличивая количество культурных услуг. Это то, что мы будем делать", - сказал Бородянский.

Он также рассказал, что министерство планирует использовать для популяризации Украины и спорта Олимпиаду 2020 года.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы авторского права, финансирования кинопроизводства, развития музеев, библиотек, искусства, спорта и книгоиздания.