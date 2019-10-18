Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) пройдет в ноябре текущего года.

"Президент Украины Владимир Зеленский сейчас делает все возможное для проведения встречи в нормандском формате. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится", - сказал Пристайко в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.

Как сообшалось, 10 октября на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский допустил, что встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет в ноябре 2019 года.