Политика

17:37 17.10.2019

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров

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Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров

 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст.133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" № 166-IX, принятый парламентом 3 октября 2019 года.

"Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе", - сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

Закон увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств от льготной перевозки граждан. Документ предусматривает наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого - 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как сообщалось, соответствующий законопроект №0893 о внесении изменений в ст.133-1 Кодекса об административных правонарушениях во втором чтении и в целом 3 октября поддержали 303 народных депутатов.

Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.

Теги: #зеленский #льготники #закон #штраф
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