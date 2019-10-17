Политика

14:57 17.10.2019

Гладковский отрицает попытку выехать из страны и наличие уголовных дел против него – пресс-служба "Богдана"

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Гладковский отрицает попытку выехать из страны и наличие уголовных дел против него – пресс-служба "Богдана"

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь", должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не предпринимал попытку покинуть территорию Украины, сообщила пресс-служба "Богдана".

"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами ", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в корпорации, приложив скан-копии приглашений.

Кроме того, в "Богдане" напомнили, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела и после увольнения с госслужбы неоднократно выезжал из Украины и возвращался обратно.

 

Теги: #снбо #набу #гладковский
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