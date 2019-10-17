События

13:39 17.10.2019

Экс-замсекретаря СНБО Гладковский пытался выехать из страны, но его задержали сотрудники НАБУ

2 мин читать
Экс-замсекретаря СНБО Гладковский пытался выехать из страны, но его задержали сотрудники НАБУ

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Да, он задержан", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро в четверг днем.

При этом в пресс-службе НАБУ добавили, что Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали – позже", - говорится в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в соцсети Фейсбук.

Ранее о факте задержания Гладковского правоохранителями при попытке вылететь из Украины агентству сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Петру Порошенко.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром". "Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, и скоро вы это услышите. Увидите результат, насколько я знаю, и насколько та информация, что есть у меня, реальна", - сказал он во время пресс-марафона в Киеве.

Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Теги: #снбо #набу #гладковский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 17.10.2019
Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации

Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации

14:57 17.10.2019
Гладковский отрицает попытку выехать из страны и наличие уголовных дел против него – пресс-служба "Богдана"

Гладковский отрицает попытку выехать из страны и наличие уголовных дел против него – пресс-служба "Богдана"

15:37 16.10.2019
NABU-Leaks: Антикоррупционное бюро незаконно собирало данные на народных депутатов Березенко и Мартыненко

NABU-Leaks: Антикоррупционное бюро незаконно собирало данные на народных депутатов Березенко и Мартыненко

15:02 15.10.2019
НАБУ уведомило о подозрении в совершении преступления экс-нардепа Белоцерковца, не задекларировавшего недвижимость в Киеве на 3,8 млн грн

НАБУ уведомило о подозрении в совершении преступления экс-нардепа Белоцерковца, не задекларировавшего недвижимость в Киеве на 3,8 млн грн

16:52 13.10.2019
В День защитника Украины правоохранители будут действовать строго и внимательно, праздник должен пройти мирно и достойно - совместное заявление руководства МВД, СБУ и СНБО

В День защитника Украины правоохранители будут действовать строго и внимательно, праздник должен пройти мирно и достойно - совместное заявление руководства МВД, СБУ и СНБО

20:22 10.10.2019
Зеленский: новый секретарь СНБО Данилов профессионал, есть предложение назначить Светличную его замом

Зеленский: новый секретарь СНБО Данилов профессионал, есть предложение назначить Светличную его замом

14:06 10.10.2019
Экс-нардеп Святаш подозревается в том, что не указал в декларациях-2015 и 2016 гг. наличие финобязательств перед УкрСиббанком

Экс-нардеп Святаш подозревается в том, что не указал в декларациях-2015 и 2016 гг. наличие финобязательств перед УкрСиббанком

18:30 09.10.2019
Деркач: проект подозрения Насирову направлялся на согласование в посольство США

Деркач: проект подозрения Насирову направлялся на согласование в посольство США

10:18 09.10.2019
Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост замсекретаря СНБО

Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост замсекретаря СНБО

10:13 09.10.2019
Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на правоохранительные органы Украины и возможных коррупционных действиях Джо и Хантера Байденов

Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на правоохранительные органы Украины и возможных коррупционных действиях Джо и Хантера Байденов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

Хозсуд приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому до решения апелляционного админсуда по его иску о национализации банка

Хозсуд перед рассмотрением иска о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам проверяют после сообщения о минировании

Замгендиректора "Укроборонпрома" по юрвопросам стал Федорчук из АМКУ, по маркетингу Морозов из ISTIL, главой финдепартамента Незгодюк из "Метинвеста"

Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

ПОСЛЕДНЕЕ

В Генпрокуратуре Украины создан департамент руководства в делах о пытках граждан со стороны правоохранителей

Туристы будут платить до 10 евро за въезд в Венецию с 1 июля 2020 года

Украинцы продолжат наслаждаться "бабьим летом"

Компетентные органы будут проверять сообщения обличителей коррупции, и только после этого могут открываться уголовные производства

Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

"Метинвест" поддержал международный конкурс рабочих профессий WorldskillsUkraine

Решение ЕСПЧ, обязавшее Украину выплатить 5 люстрированным экс-чиновникам компенсации, в силу не вступило, и государство может его обжаловать - Лищина

СБУ передала в ГБР результаты внутреннего аудита Службы, установлены нарушения, связанные с давлением на бизнес

96% прокуроров готовы пройти аттестацию и работать в обновленных органах прокуратуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА