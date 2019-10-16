Обеспечить активную работу межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству договорились Зеленский и премьер Латвии Кариньш

Во время официального визита в Латвию президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром этой страны Кришьянисом Кариньшем, в ходе которой собеседники обсудили ряд вопросов двухсторонней и международной повестки.

"Для нас очень важен этот визит. Сегодня наш приоритет - прекращение войны. И очень важно, чтобы у нас была помощь Европы, наших друзей, которые совместно и честно нас поддерживают", - отметил Зеленский на встрече с Кариньшем, сообщает в среду вечером пресс-служба главы государства.

Согласно информации, стороны отметили постепенное увеличение объемов двусторонней торговли между странами и наличие возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

"Стороны договорились обеспечить дальнейшую активную работу в рамках межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Зеленский также рассказал латвийской стороне о шагах украинской власти, совершенных с целью улучшения условий ведения бизнеса в Украине, и возможностях для инвестиций.

Президент Украины также отметил актуальность привлечения дальнейшей экспертной помощи Латвии, использование латвийского опыта для реализации реформ в стране в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Особое внимание собеседники уделили улучшению украинской медицины.

"Кришьянис Кариньш поддержал Украину в вопросах "Северного потока – 2", отметив, что Латвия на всех площадках выступала против этого проекта", - говорится в сообщении.