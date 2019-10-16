Освобожденные украинские моряки будут проходить реабилитацию и лечение в Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность помощи Латвии в вопросах реабилитации украинских военнослужащих и гуманитарной помощи.

"Чрезвычайно важной для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей из-за войны на востоке Украины", – заявил Зеленский на совместной с президентом Латвии Эгилсом Левитсом встрече с представителями СМИ во время визита в Латвию.

Левитс в свою очередь подтвердил, что украинские моряки продолжат проходит лечение в Латвии

Также глава Украинского государства поблагодарил латвийскую сторону за сотрудничество во внедрении европейских стандартов в Украине на основе соглашения об ассоциации с ЕС, а также за помощь в реформировании вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.