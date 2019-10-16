Политика

12:06 16.10.2019

Президенты Украины и Латвии проводят встречу в Риге

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Президенты Украины и Латвии проводят встречу в Риге

Встреча президентов Украины и Латвии Владимира Зеленского и Эгилса Левитса проходит в Риге в среду, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Официальная церемония встречи состоялась у Рижского замка - резиденции президента Латвии.

Главы государств осмотрели строй роты почетного караула.

После завершения встречи пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций под председательством президентов двух стран. По результатам встречи запланировано общение Зеленского и Левитса с представителями СМИ.

Теги: #президент #украина #встреча #латвия
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