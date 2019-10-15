Украинцы в октябре стали хуже относиться к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову – опрос КМИС

Среди жителей Украины в течение месяца сократилось число тех, кто положительно относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 9 по 11 октября.

Согласно результатам опроса, в октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: Зеленскому (73% и 66%), Гончаруку (17% и 10%) и Разумкову (33% и 27%).

В то же время уровень узнавания Гончарука и Разумкова невысок: первого не знают 48% опрошенных, второго - 36% . Немного возросло число тех, кто положительно относится к сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко и лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, отношение к лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку и пятому президенту Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Кроме того, 64% опрошенных в той или иной степени одобряют действия и заявления Зеленского в сентябре и октябре, 22% - не одобряют. 51% респондентов поддерживают действия правительства в течение сентября и октября, 27% - нет. 53% участников исследования одобряют действия Верховной Рады в течение сентября и октября, 30% - не одобряют.

По данным исследования, каждый десятый украинец (10%) ничего не слышал о протестах 1-2 октября против плана Зеленского по завершению конфликта на Донбассе, которые происходили в Киеве и других городах Украины. 22% респондентов сказали, что они мало знают о требованиях протестующих. В той или иной степени поддержали протесты 26% опрошенных, 41% не поддержали эти протесты.

37% респондентов в той или иной степени одобряют поручения Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации, 41% - не одобряют это решение.

По сравнению с сентябрьским опросом на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) выросла доля тех, кто считает, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме. С 26% до 20% уменьшилось количество тех, кто считает, что этот вопрос могут решить президент, Верховная Рада и Кабмин.

Если бы референдум о продаже земли состоялся в ближайшее воскресенье, то 55% украинский проголосовали бы против продажи земли, 21% - за продажу, 12% не принимали бы участие в таком референдуме, еще 12% - не определились со своим мнением. Таким образом, если принимать во внимание ответы тех, кто принял бы участие в референдуме и определился, "против" проголосовали бы 72%, "за" - 28%.

Помимо этого, 49% опрошенных украинцев одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения, 47% - в той или иной степени не одобряют такое решение.

Также 44% респондентов считают, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) полезно для страны, 37% - что вредна.

Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опроса КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября 2019 (опрошено 1500 респондентов).