Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерн "Укроборонпром" (УОП).
Согласно указу президента Украины №747 / 2019 от 11 октября 2019 года, обнародованному на сайте главы государства, Зеленский внес изменения в ст.1 президентского указа от 7 октября 2019 года №734 "О членах наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", дополнив его таким текстом: "назначить членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича – исполнительного директора "Группы Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (по согласию).
Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.