Политика

12:31 11.10.2019

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

1 мин читать
Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерн "Укроборонпром" (УОП).

Согласно указу президента Украины №747 / 2019 от 11 октября 2019 года, обнародованному на сайте главы государства, Зеленский внес изменения в ст.1 президентского указа от 7 октября 2019 года №734 "О членах наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", дополнив его таким текстом: "назначить членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича – исполнительного директора "Группы Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (по согласию).

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #укроборонпром #зеленский #витренко #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:28 11.10.2019
Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА

Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА

14:15 11.10.2019
Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

12:44 11.10.2019
Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

12:34 11.10.2019
Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

11:55 11.10.2019
Лукашенко пригласил Зеленского с официальным визитом в Беларусь

Лукашенко пригласил Зеленского с официальным визитом в Беларусь

09:14 11.10.2019
Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука

Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука

03:25 11.10.2019
Зеленский об МВФ: со всеми нужно пытаться находить нужный контакт, "не теряя себя"

Зеленский об МВФ: со всеми нужно пытаться находить нужный контакт, "не теряя себя"

03:10 11.10.2019
Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

02:46 11.10.2019
"Мотор Сич" должна быть сохранена и нужно разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами

"Мотор Сич" должна быть сохранена и нужно разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами

01:52 11.10.2019
Зеленский: отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно, но это "должны захотеть люди" и нужно сначала решить вопрос войны

Зеленский: отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно, но это "должны захотеть люди" и нужно сначала решить вопрос войны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

ПОСЛЕДНЕЕ

Госслужба статистики перейдет в управление секретариата Кабмина

Боевики с полуночи трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне

Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО

Лукашенко считает важным не дать свергнуть действующие украинские власти

Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно с бизнесменом из РФ ради бизнеса и отзыва посла в Украине

Премьеры Великобритании и Ирландии видят возможность достижения соглашения по Brexit

Экс-посла США в Украине отстранили после отказа лично просить украинских чиновников начать расследование в отношении Байдена

Сенаторы - демократы требуют от госсекретаря Помпео ответа на вопрос об увольнении посла в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА