В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии

Члены СБ ООН в четверг в ходе заседания за закрытыми дверями из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление по ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, в ходе заседания стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявление стало невозможным.

Турецкое агентство "Анадолу" сообщает, что США и РФ отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной, согласно его информации, стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

Постпреды ряда европейских стран при ООН по итогам встречи распространили свое совместное заявление, в котором призвали Анкару прекратить операцию.

В свою очередь американская сторона заняла более мягкую позицию и ограничилась заявлением о том, что США не поддерживают этот шаг со стороны Турции. Постпред США при ООН Келли Крафт напомнила, что Вашингтон "никоим образом" не одобрял решение Анкары провести эту операцию.

Закрытая встреча Совбеза состоялась в четверг по инициативе пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. Вместе с тем, в американском конгрессе представители обеих партий раскритиковали решение американского президента, сочтя, что он фактически бросил на произвол судьбы курдов, помогавших в свое время США бороться против террористической группировки ИГ.

В странах ЕС призвали Анкару прекратить операцию. А генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.