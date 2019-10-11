Политика

01:47 11.10.2019

В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии

2 мин читать

Члены СБ ООН в четверг в ходе заседания за закрытыми дверями из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление по ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, в ходе заседания стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявление стало невозможным.

Турецкое агентство "Анадолу" сообщает, что США и РФ отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной, согласно его информации, стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

Постпреды ряда европейских стран при ООН по итогам встречи распространили свое совместное заявление, в котором призвали Анкару прекратить операцию.

В свою очередь американская сторона заняла более мягкую позицию и ограничилась заявлением о том, что США не поддерживают этот шаг со стороны Турции. Постпред США при ООН Келли Крафт напомнила, что Вашингтон "никоим образом" не одобрял решение Анкары провести эту операцию.

Закрытая встреча Совбеза состоялась в четверг по инициативе пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. Вместе с тем, в американском конгрессе представители обеих партий раскритиковали решение американского президента, сочтя, что он фактически бросил на произвол судьбы курдов, помогавших в свое время США бороться против террористической группировки ИГ.

В странах ЕС призвали Анкару прекратить операцию. А генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.

Теги: #заявление #турция #сб #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:20 10.10.2019
Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

14:02 10.10.2019
Эрдоган грозит ЕС сирийскими беженцами

Эрдоган грозит ЕС сирийскими беженцами

09:55 10.10.2019
Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии - СМИ

Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии - СМИ

08:42 10.10.2019
Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

07:59 10.10.2019
Войска Турции продолжают наступление вглубь Сирии

Войска Турции продолжают наступление вглубь Сирии

05:34 10.10.2019
Экстренная встреча СБ ООН по Сирии состоится в четверг

Экстренная встреча СБ ООН по Сирии состоится в четверг

02:28 10.10.2019
Сенаторы США предлагают масштабные санкции против Турции за ее операцию в Сирии

Сенаторы США предлагают масштабные санкции против Турции за ее операцию в Сирии

22:54 09.10.2019
Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре

Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре

21:11 09.10.2019
ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

20:38 09.10.2019
Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно, но это "должны захотеть люди" и нужно сначала решить вопрос войны

Зеленский: Скоро будет назначен посол Украины в США

Париж призывает к экстренной встрече международной антиигиловской коалиции в связи с операцией Турции в Сирии

Пристайко: в ближайшее время РФ вернет захваченные в ноябре возле Керченского пролива украинские судна

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский о марафоне со СМИ: готов удовлетворить, но не могу делать это ежедневно

Зеленский: ОРДЛО должны контролировать полиция Украины и ОБСЕ, а госграницу – украинские пограничники с помощью миротворцев

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

Президент надеется на скорую судебную реформу в Украине, обеспеченную новым законодательством

Зеленский пояснил смену состава ЦИК перезагрузкой всех органов власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА