Зеленский: Ермак не исполняет обязанности главы МИД, в обмене удерживаемыми с РФ он решал юридические вопросы и всех координировал

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его помощник Андрей Ермак не исполняет функции министра иностранных дел Украины, а выполняет свои обязанности как его помощник.

"Мне не известно, что господин Ермак исполняет полномочия министра иностранных дел", - сказал президент во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что при решении вопроса о возвращении удерживаемых лиц из РФ он был уверен, что именно Ермак поможет ему координировать все силы, правоохранительные органы.

"Обмен просто так, по щелчку, - это различные юридические профессиональные вещи, которые нужно сделать. Он (Ермак - ИФ) юрист-международник, который понимает в этом вопросе", - пояснил президент.

Зеленский также сообщил, что изначально рассматривал кандидатуру Ермака на должность вице-премьер-министра по оккупированным территориям.

"Это изначально у него должна была быть такая должность. Но я понимал, что мы будем возвращать наших пленных, моряков, и будет неправильно в правовом поле, чтобы вице-премьер-министр Украины занимался таким общением, диалогом с той стороной, и решением даже технических вопросов", - пояснил он.

Президент также подчеркнул, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко занимается полностью всеми его международными встречами и переговорами.

"Господин Пристайко - главный человек и, кстати, до встречи в "Нормандском формате" на уровне и советников, и министров иностранных дел он всё это выполняет", - сказал он.

Президент призвал не называть главу МИД "просто говорящей головой".

"У него большое министерство. Он руководит десятками посольств Украины в других странах. Он опытный профессиональный человек, но когда мы решаем вопросы войны, нас очень мало. Ни Пристайко, ни Ермака, ни меня, ни (замглавы Офиса президента Кирилла - ИФ) Тимошенко, ни (главы Офиса президента Андрея – ИФ) Богдана не хватает на все различные вопросы", - отметил Зеленский.