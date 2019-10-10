Политика

15:42 10.10.2019

Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

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Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает наличие групп влияния каких-либо олигархов в парламентской фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на отдельных неопытных депутатов.

"Нет группы влияния какого-либо олигарха в партии "Слуга народа", это бред. Кто угодно просто может распространять эту дезинформацию", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.

В свою очередь, президент отметил, что в других фракциях есть депутаты, которые ежедневно "занимаются эмоциональным, денежным, и другим влиянием". При этом он отказался говорить, о ком именно идет речь.

"Они хотят расколоть партию "Слуга народа", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #рада #пресс_марафон #слуга_народа
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