Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает наличие групп влияния каких-либо олигархов в парламентской фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на отдельных неопытных депутатов.

"Нет группы влияния какого-либо олигарха в партии "Слуга народа", это бред. Кто угодно просто может распространять эту дезинформацию", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.

В свою очередь, президент отметил, что в других фракциях есть депутаты, которые ежедневно "занимаются эмоциональным, денежным, и другим влиянием". При этом он отказался говорить, о ком именно идет речь.

"Они хотят расколоть партию "Слуга народа", - подчеркнул Зеленский.