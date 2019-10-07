Кулеба рассчитывает, что Украина выполнит свое домашнее задание по промышленному безвизу с ЕС до конца 2019г

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассчитывает на оценочную миссию Европейского Союза (ЕС) по промышленному безвизу во второй половине 2020 года, если Украина примет необходимые законодательные акты до конца 2019 года.

"Мы ставим себе за цель до конца года сделать свое домашнее задание (по промышленному безвизу - ИФ)", - сказал он на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией в понедельник в Киеве.

По словам вице-премьера, в этом вопросе из "больших вещей" остался вопрос рыночного надзора.

Кулеба отметил, что после того, как Украина выполнит свои обязательства в контексте законодательства, ЕС пришлет свою оценочную миссию.

"Если мы делаем до конца года свою домашнюю работу, то ЕС в первой половине следующего года должно прислать оценочную миссию. Они еще не дали добро на нее, но мы ведем переговоры", - добавил он.

В то же время, Кулеба воздержался от сроков введения самого промышленного безвиза.

Вице-премьер подчеркнул, что введение промышленного безвиза позволит показать, что у Украины есть серьезные ресурсы для промышленного экспорта, а также будет существенно расширена торговля с ЕС.