Политика

10:07 07.10.2019

Новый закон об особом статусе Донбасса начнет работать после контроля над границей с РФ и признания выборов – спикер Рады

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Новый закон об особом статусе Донбасса начнет работать после контроля над границей с РФ и признания выборов – спикер Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в процессе подготовки нового закона об особом статусе Донбасса не будет перейдена ни одна "красная линия".

"Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всей страны. Возвращаясь к вопросу о "красных линиях". Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут проходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех "красных линий", о которых мы говорили. Второе - выборы могут проходить только тогда, когда нет пулеметов, танков, другого оружия, поскольку все это не позволяет провести выборы", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" 6 октября.

Он отметил, что закон не будет писаться в Офисе президента или в закрытом комитете Верховной Рады - это будет публичная позиция.

"Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорили все политики, в том числе и президент, я и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока что временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать так называемый новый закон "об особом статусе Донбасса", - подчеркнул Разумков.

Как сообщалось, 3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который будет принят после завершения действия нынешнего закона в конце 2019 года, будет учитывать "красные линии" и общественное мнение в Украине.

Теги: #формула_штайнмайера #разумков #рада #донбасс
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