Дубилет заявил о планах перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму до конца 2019г

Кабинет министров Украины до конца 2019 года намерен перевести документообмен между парламентом и правительством в электронную форму, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь "ходит" бумаг через улицу Грушевского", - написал он в Facebook в пятницу утром.

Дубилет рассказал, что в планах - все депутатские запросы и обращения направлять в электронной форме. Более того, по словам министра, для большей прозрачности "стоит эти обращения публиковать на сайте".

По его наблюдениям, вокруг любого депутатского обращения происходит очень много работы с очень низким коэффициентом полезного действия.

"Вот такие планы. Но это еще цветочки. Мы здесь начали заниматься обращениями граждан - вот где огромный потенциал для экономии и эффективности", - подытожил министр.

Как сообщалось, ранее Кабмин решил провести экспериментальный проект по повышению эффективности управленческих процессов в его секретариате с использованием программного продукта системы электронного документооборота IDoc.

В 2017 году команда портала государственных услуг iGov, координатором которой тогда был ныне действующий министр Кабинета министров Дубилет, запустила систему электронного документооборота IDoc. Продукт предназначен для компаний со штатом от 100 чел., а запускать систему можно как на облаке iGov, так и на серверах компании. Канал передачи данных между IDoc и внешними ресурсами защищен, в основе передачи лежит SSL-протокол (HTTPS с высокой степенью защиты). Используются REST сервисы и SOAP (есть возможность формировать персональные криптопакеты, зашифрованные электронные подписи). Для передачи личных данных используется канал, зашифрованный двойным ключом.

В 2017 году разработчики заявляли, что стоимость системы составляла 250 тыс. грн по сравнению с аналогами системы, которые стоили 1-2 млн грн (согласно данным ProZorro).

Кабмин Украины 4 сентября принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами между государственными органами с 1 октября 2019 года.