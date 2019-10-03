Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ – заявление посольства США в Украине

В посольстве США в Украине заявляют, что условием проведения местных выборов на востоке Украины является выведение оттуда подконтрольных РФ сил и незаконных вооруженных формирований, для чего РФ должна проявить политическую волю.

"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют выведения возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды. Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", - говорится в сообщении посольства в соцсети Твиттер в четверг.