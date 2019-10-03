Политика

09:53 03.10.2019

Совет Европы обеспокоен законопроектом относительно деятельности органов судейского управления Украины

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Совет Европы обеспокоен законопроектом относительно деятельности органов судейского управления Украины

 Совет Европы обеспокоен возможным принятием Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (№1008), предусматривающего, в частности, сокращение количества судей Верховного суда и изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП).

"Мы с беспокойством обратили внимание на проект закона №1008. В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут возыметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры", - говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, размещенном на сайте Совета Европы.

Генсек отмечает, что достижения независимой, эффективной и профессиональной судебной системы, которой доверяет общественность и которая отвечает на ее потребности, являются частью обязательств, которые взяла на себя Украина, когда вступала в Совет Европы.

Мы полностью признаем свободу Украинского государства продолжать внедрение реформ. В то же время наиболее важно, чтобы это основывалось на достижениях реформ, внедренных для того, чтобы соответствовать стандартам Совета Европы и международным стандартам", - подчеркивает Пейчинович-Бурич.

Как отметила генсек, принятие в первом чтении проекта закона №1008 направлено именно на внесение изменений в систему дисциплинарной практики и карьеру судьи. В то же время предлагаемые изменения в законодательство должны соответствовать Европейской Конвенции о правах человека, практике Европейского суда по правам человека, принципам независимости судебной власти, изложенным в решении по делу "Александр Волков против Украины", и соответствующим рекомендациям Совета Европы.

Пейчинович-Бурич поддержала призыв Комитета министров Европы в полной мере использовать практический опыт и знания экспертов Совета Европы в этом вопросе.

"Мы полностью готовы предоставить органам власти Украины любые выводы экспертов, поддержку и анализ, которые могут быть необходимы по законопроекту №1008 и в более общем контексте по разработке и внедрению нового законодательства или иных мер, влияющих на независимость и функционирования судебной системы и прокуратуры", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 12 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП) и сократить количественный состав Верховного суда.

Предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

В законе о судоустройстве и статусе суде предлагается закрепить сокращение количественного состава Верховного суда с 200 до 100 судей, уточнить, что ВККС будет коллегиальным органом.

Верховный суд, в свою очередь, в 30 сентября обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе парламента Дмитрию Разумкову с предложением получить от Венецианской комиссии экспертное заключение относительно указанного законопроекта.

Теги: #совет_европы #законопроект #суд
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