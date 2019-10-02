Зеленский указывает на недопустимость ручного управления судами и восстановления доверия к ним

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за пересмотр подхода к проведению судебной реформы и называет неприемлемым пребывание значительной части судей в "подвешенном" состоянии из-за неэффективных процедур квалификационных оценок.

На заседании Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте в среду он заявил, что ручное управление судами необходимо ликвидировать как явление, и в то же время нужно восстановить доверие к украинскому суду.

"Можем многое еще говорить, но есть одно красноречивое доказательство провалившейся реформы - это уровень доверия граждан к украинскому суду. Больше, чем судьям, украинцы не доверяют только российским средствам массовой информации. Нам с вами нужно это менять", - приводит высказывание Зеленского пресс-служба президента.