Политика

15:31 02.10.2019

Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах - Джонсон

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Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах - Джонсон

Великобритания покинет ЕС 31 октября даже без соглашения с ЕС, заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы выйдем из ЕС 31 октября вне зависимости от обстоятельств", - сказал Джонсон, выступая на конференции консерваторов в Манчестере.

Джонсон подчеркнул, что решения проблемы с Brexit желают все подданные Великобритании, вне зависимости от того, голосовали ли они за выход из ЕС или против него.

"Мы можем выйти, мы должны выйти и мы выйдем (из ЕС - ИФ)", - заявил премьер.

Он заверил, что Великобритания готова к сценарию, предусматривающему выход из ЕС без сделки с Брюсселем.

"Мы будем работать над сделкой с нашими друзьями из ЕС, но что бы ни случилось, мы должны выйти к концу октября", - сказал Джонсон.

Великобритании необходимо выстроить новые позитивные отношения с ЕС, отметил он.

"У нас - не антиевропейская страна. Мы европейцы. Мы любим Европу, я люблю Европу. Но ... нам нужны новые отношения с ЕС", - заявил Джонсон.

Во время своего выступления премьер раскритиковал британский парламент, который он недавно пытался отправить на принудительные каникулы. Джонсон заявил, что в настоящее время Великобритания ощущает себя как "спортсмен мирового уровня, в кроссовку которого попал камешек".

"Кажется, что одна деталь в системе руководства Великобританией барахлит. Если бы парламент был ноутбуком, то его экран все время показывал бы значок "занят"", - сказал премьер.

"Если бы парламент был школой, то управление по стандартам образования закрыло бы его. Если бы парламент был реалити-шоу, большинство из нас из него бы уже выгнали", - добавил Джонсон.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

Теги: #великобритания #brexit #джонсон
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