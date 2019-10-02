Политика

14:39 02.10.2019

Две трети украинцев не смогли оценить "формулу Штайнмайера" - опрос "Рейтинга"

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Две трети украинцев не смогли оценить "формулу Штайнмайера" - опрос "Рейтинга"

Две трети украинцев не смогли дать оценку инициативе, известной как "формула Штайнмайера", о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в конце сентября.

Согласно результатам опроса, обнародованным в среду, 2 октября, две трети респондентов не смогли оценить инициативу мирного урегулирования, известную как "формула Штайнмайера". 23% высказались против этой идеи, 18% - поддержали ее.

Опрос проводился 21-25 сентября среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Теги: #формула_штайнмайера #соцопрос #рейтинг
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Интерфакс-Украина
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