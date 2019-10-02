Политика

12:53 02.10.2019

"Формула Штайнмайера" может привести к дальнейшим усилиям для выполнения Минских соглашений, ожидают в ЕС

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"Формула Штайнмайера" может привести к дальнейшим усилиям для выполнения Минских соглашений, ожидают в ЕС

В Европейском Союзе считают, что так называемая "формула Штайнмайера" может привести к дальнейшим усилиям с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме.

Так прокомментировала агентству "Интерфакс-Украина" результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и подписание письма с согласием Киева имплементировать "формулу Штайнмайера" пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера", - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами", - заявила она.

Косьянчич также отметила, что это, "со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины". "Европейский Союз неизменно поддерживает работу в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию осуществления Минских соглашений. ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнула представитель ЕС.

Теги: #формула_штайнмайера #ес
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