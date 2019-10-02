Политика

09:41 02.10.2019

Вакарчук ждет от президента четкого ответа, как Украина будет отстаивать свои интересы на встрече "нормандской четверки"

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Вакарчук ждет от президента четкого ответа, как Украина будет отстаивать свои интересы на встрече "нормандской четверки"

Член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Голос") Святослав Вакарчук в контексте согласования "формулы Штайнмайера" призывает президента Украины Владимира Зеленского дать четкий ответ, как Украина будет защищать свои интересы на встрече "нормандской четверки".

"Мы требуем от президента четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече "нормандской четверки", - сказал Вакарчук в видеообращении на странице в Фейсбуке в среду.

По его словам, сейчас главный вопрос, который всех волнует: что будет с украинской границей на Донбассе, кто и как будет его контролировать во время выборов? "Выборы без полного нашего контроля над границей - это не выборы, а профанация", - считает нардеп.

Он отметил, что сейчас "не время для криков", а "время для четкой и консолидированной позиции" украинская граница должна находиться под украинским контролем по всей территории суверенной Украины, и только тогда "мы будем проводить выборы, никак иначе".

Теги: #вакарчук #формула_штайнмайера #голос
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