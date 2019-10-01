Политика

17:49 01.10.2019

Илья Кива обратился в Нацполицию о деятельности замглавы ФПУ Саенко

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Илья Кива обратился в Нацполицию о деятельности замглавы ФПУ Саенко

Народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива обратился в Нацполицию относительно проведения неотложной проверки служебной деятельности заместителя главы Федерации профсоюзов Украины Владимира Саенко. Текст депутатского обращения парламентарий обнародовал на своей странице в соцсети Facebook.

«Мне стало известно, что во время пребывания В.Саенко на должности замглавы ФПУ он принял ряд противоправных решений по отчуждению и реализации госимущества, которое находилось в ведении ФПУ. С 2012 года этот человек занимается махинациями, которые приводят к разворовыванию профсоюзного имущества», - отмечается в документе.

В частности, по информации Илья Кивы, на сегодня в отношении В.Саенко открыто несколько уголовных производств – по злоупотреблению служебным положением и покушение на завладение чужим имуществом, уклонение от уплаты налогов.

«В сентябре текущего года он заявил о модернизации одесского клинического санатория им.Пирогово, известного, как «Куяльник». Сотрудники не поддержали эту ложь и спросили, куда уходят деньги отдыхающих. Поскольку, по их информации, средства за оздоровление людей, которые приехали по коммерческим путёвкам, идут не в кассу санатория, а на счета ООО «Курорт Куяльник», которое не имеет к санаторию никакого отношения. Также есть информация, что В.Саенко сознательно доводит до банкротства санаторий «Жовтень» в Конче-Заспе», - отмечает депутат.

По убеждению Ильи Кивы, такая ситуация дестабилизирует работу ФПУ, «уничтожает основные направления её деятельности - в результате прямого, систематического и злостного нарушения законодательства».

Кроме того, в обращении отмечается, что по информации СМИ, замглавы ФПУ пользуется автомобилем премиум-класса, владеет тремя квартирами в Киеве и несколькими домами в Черкасской области.

Депутат просит правоохранителей проверить эти факты, «которые могут свидетельствовать о совершении В.Саенко уголовных правонарушений», установить обстоятельства и в случае подтверждения – внести информацию в ЕРДР, а также обеспечить должное досудебное расследование.

Теги: #кива
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