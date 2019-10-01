Политика

12:33 01.10.2019

Денисова и супруга осужденного в Беларуси журналиста Шаройко обсудили дальнейшие шаги для его возращения в Украину

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Денисова и супруга осужденного в Беларуси журналиста Шаройко обсудили дальнейшие шаги для его возращения в Украину

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с супругой осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко.

"Выяснили, на каком этапе находится дело Павла и определили дальнейшие шаги относительно его возращения на Родину", - написала омбудсмен на своей странице в соцсети Фейсбук.

Денисова отметила, что сотрудники Секретариата сделают обращения в соответствующие органы

Как сообщалось, 26 сентября 2019 года на встрече с украинскими журналистами президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время решить вопрос со взаимным помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж гражданина Украины Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Собкор UA:Украинское радио Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске. 19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил его к восьми годам лишения свободы за шпионаж.

Гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.

Теги: #денисова #шаройко
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