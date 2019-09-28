Комитет Рады в понедельник рассмотрит законопроекты о присвоении статуса УБД добровольцам, чьи формирования не вошли в силовые структуры

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и прав ветеранов на своем заседании в понедельник, 30 сентября, намерен рассмотреть законопроекты (№2045 и №2045-1) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции (АТО).

Согласно повестке заседания комитета, эти инициативы народные депутаты рассмотрят первыми.

Проект закона №2045 инициировала группа народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" во главе с экс-министром по делам ветеранов Ириной Фриз, альтернативный законопроект №2045-1 предложили нардепы из фракции "Слуга народа", "Голоса" и "Батькивщины", в том числе лидеры фракций Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко.

Оба документа содержат дополнение к ст.6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Согласно предложенным нормам, участниками боевых действий станут лица, которые до вступления в силу закона от 18 января 2018 года "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" в составе добровольческих формирований не менее 30 дней непосредственно участвовали в антитеррористической операции в период ее проведения во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Вместе с тем это положение не будет распространяться на сотрудников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и непосредственно участвовали в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО (волонтеров).

Законопроекты также содержат порядок предоставления статуса участника боевых действий участвовавшим в АТО членам добровольческих формирований, которые не вошли в состав силовых структур.