Политика

21:48 25.09.2019

Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

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Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина независимая страна, и он не давал обещаний расследовать какие-либо конкретные дела Генеральной прокуратурой Украины.

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?", - сказал он на встрече с Трампом в среду в Нью-Йорке.

Теги: #сша #украина #встреча #президенты
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