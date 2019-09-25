Правительство Великобритании будет исполнять закон, требующий отсрочки Brexit, в отсутствие соглашения к 31 октября

Правительство Великобритании будет исполнять положения закона, принятого парламентом и требующего обеспечить отсрочку Brexit еще на три месяца, в случае отсутствия к 31 октября соглашения с ЕС, заявил генпрокурор Англии и Уэльса и главный юридический советник британского премьера Джеффри Кокс.

В ходе заседания Палаты общин в среду ему был задан соответствующий вопрос, Кокс дал односложный ответ: "Да".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент ранее принял закон, согласно которому если к концу октября не удастся согласовать соглашение о Brexit c ЕС, премьер-министр Борис Джонсон должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер утверждал, что скорее умрет "в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

Джонсон пытался приостановить работу парламента до 14 октября, однако накануне Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление о незаконности данного решения. В итоге Палата общин в среду вернулась на заседания.